Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda İdlib ve Libya'yı görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda İdlib ve Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

15.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda İdlib ve Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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