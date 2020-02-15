Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda İdlib ve Libya'yı görüştü

15.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Euronews.com'da Görüntüle