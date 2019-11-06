Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

06.11.2019 23:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti. - ANKARA

Kaynak: İHA