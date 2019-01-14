Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede Türkiye olarak NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlattı. Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası'nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, Türkiye'nin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK'nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı. Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.

Kaynak: İHA