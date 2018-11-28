Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki konuların yanı sıra, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ele alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur. Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kalmışlardır." - Ankara