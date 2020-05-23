Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump İLE telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı ile telefonda görüştü
23.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:29

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump İLE telefonda görüştü.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri işbirliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı. Koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edildi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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