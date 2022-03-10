Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.20'de başlayan görüşme, 19.05'te sona erdi. Görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Haber: ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Güncel