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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

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