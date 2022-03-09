Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Demirören Haber Ajansı - Politika
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
Demirören Haber Ajansı / Politika