Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı"

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." dedi.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." dedi.

Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.

Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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