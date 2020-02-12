Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı.

12.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın kürsüdeki konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (5)

Erdoğan: "AB'yi ve ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu...
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