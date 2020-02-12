Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi terör karşısında ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyorum"

12.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'ni ve Avrupa ülkelerini terör karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyorum. Dünyada bu kadar kısa sürede saldırıya uğrayıp hala dimdik ayakta durabilecek başka bir ülke ve toplum yoktur. Onları hüsrana uğrata uğrata yolumuza devam ediyoruz. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de vardır" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen "12 Şubat Kurtuluş Bayramı" etkinliğine katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun Milli Mücadele açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kahramanmaraş'ı ziyaret için özellikle bugünü seçtik. Son gelişimizde sizlerden bu günü büyük bir coşkuyla kutlamanızı söylemiştim. 12 Şubat tam 100 yıl önce Kahramanmaraşlılar için çok önemli milli bir mücadele günüdür. Kahraman unvanı verilen Maraşlıların bu gurur gününü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sütçü İmam'ı, Aslan Bey'i ve tüm istiklal sevdalılarını yad ediyorum. Bin yıllık vatanımız ve milletimizin bekası için bütün şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz istiklalini korumak için çetin imtihanlardan geçmiş bir milletiz" diye konuştu.



"Maraş'ın ateşi tüm Anadolu'yu ateşledi"



Kahramanmaraş'ın tarih sayfalarında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Maraş'ın ateşi tüm Anadolu'yu ateşledi. Necip Fazıl'ın tabiriyle 'Sizler ateşi kanla, kurşunu etle, kılıcı kemikle önlemenin sırrını elinizde tutuyorsunuz.' Maraş tarih sayfalarına kendi kendini kurtaran millet olarak geçmiştir. Maraş'ın kahramanlığı bundan ibaret de değildir. Maraş'ın Bizans'a karşı verdiği destek bütün şairleri kendisine hayran bırakmıştır. Vurulup tertemiz alnından yatıyor dediğimiz kahramanlar bu ülkenin tamamının evlatlarıdır. Bu ülkenin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bizim davamız senlik benlik davası değil. Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Biz bir oldukça, iri, diri, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir."



"Hızlı tren hattı Kahramanmaraş'a da ulaşıyor"



Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlardan da bahseden Erdoğan, son 10 yılda 33 katrilyon yatırım yapıldığını belirterek, "Geçtiğimiz 10 yılda 33 katrilyon lira yatırımla geleceğimizin yıldızı haline dönüştürdük. Kahramanmaraş bölgemizin yıldızı haline geldi. 6 bine yakın yeni derslik yaparak evlatlarımızı donanımlı halde hazırladık. Maraş'a ikinci devlet üniversitesini kurduk. 4 bin 105 kişi kapasiteli yurt, gençlik merkezleri, millet bahçeleriyle Maraş'ı donattık. 4 katrilyon tutarında destek vererek kimseyi yalnız bırakmadık. 93 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 17 tesisin yapımı devam ediyor. 3 bin 270 konut projesini hayata geçirdik. 2 bin sosyal konut projemiz daha var. 4 bin 378 riskli yıkımı bitirdik. 73 kilometreden 319 kilometreye ulaştırdık bölünmüş yolun. Kahramanmaraş-Göksun yolunun eksiklerini tamamlıyoruz. Hızlı tren hattı Kahramanmaraş'a da ulaşıyor. Ulaşınca Gaziantep-Kahramanmaraş arası 53 dakika, Adana arası 1 saat 30 dakika, Mersin arası 2 saat olacak. Kahramanmaraş Havalimanı'nda yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli tesisi faaliyete aldık" açıklamasını yaptı.



"1,6 milyar lira tarımsal hibe"



Kahramanmaraş'a 1 teknopark, 13 Ar-Ge, 3 organize sanayi bölgesi kurulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13,6 katrilyon civarında 38 bin kişilik istihdam oluşturduk. 1,6 milyar lira tarımsal hibe, 5 milyar lira civarında orman, su yatırımı yaptık. Şehrimizin içme suyu sorununu kökten çözdük. 74 kilometre uzunluğundaki hattı inşa ediyoruz. Nuri Pakdil'in doğduğu yeri edebiyat ve kültür evi haline getiriyoruz. Ceviziyle meşhur olan Çağlayancerit ilçemize ceviz paketleme tesisi kuruyoruz. Millet konakları yapıyoruz" dedi.



"Biz bu partilere karşı işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar"



Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı saldırıların bir asır öncesindeki hesapların yeniden tedavüle sokulması ürünü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Derslerini her fırsatta bunlara veriyoruz. Hiçbir sinsi gayret amacına ulaşamayacaktır. Dünya genelinde kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler Avrupa Parlamentosu çatısında konferansta konuştular. Orada HDP-Saadet Partisi vekilleri de yer almışlardır. Biz bu partilere karşı işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar. Ama İspanya'da Bask bölgesinde kurulmuş olan Batasuna Partisi, terör örgütüyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılmıştı. Kapatılma kararı mahkeme kararıyla doğru bulunmuştur. Buradan Avrupa Birliği'ni ve Avrupa ülkelerini terör karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyorum."



"2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacağız"



Sınır ötesi operasyonların başarısına değinen Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın güvenliği Suriye'deki mücadelemizin başarısından geçiyor. Ekonomimizin selameti geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarısından geçiyor. Kafaları ve kalpleri sadece kendi kısır siyaseti için çalışanlar bunun anlamını kavrayamıyorlar. Dünyada bu kadar kısa sürede saldırıya uğrayıp hala dimdik ayakta durabilecek başka bir ülke ve toplum yoktur. Onları hüsrana uğrata uğrata yolumuza devam ediyoruz. Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de vardır" açıklamasını yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmasının ardından çeşitli hediyeler takdim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA