Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanını kabul etti
08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Meyer-Landrut'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı