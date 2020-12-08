Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanını kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanını kabul etti

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Meyer-Landrut'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanını kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanını kabul etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ivana Sert Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanını kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 01:08:12. #1.14#
title