Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır"

12.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile toplantıya katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılmalı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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