Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile toplantıya katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gümrük Birliği'nde güncelleme) Göç konusunda değişen gerçekleri göz önüne alacak, ilişkilerimize güven ve ivme kazandıracak şekilde yapılmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren