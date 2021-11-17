Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin somut adımlar atması gerekiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Avrupa Birliği'nin (AB) artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısı ile yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının AB'yi ve NATO-AB ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez Perez Castejon ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı baş başa görüşme ve başkanlıklarında gerçekleştirilen Türkiye- İspanya Yedinci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'nın ardından, konuk hükümet başkanı ile imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan, Pedro Sanchez Perez Castejon'u zirve toplantısı münasebetiyle Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "2009 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz hükümetler arası zirve toplantıları iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üst düzey platformu oluşturmaktadır bugünkü zirve ile ilişkilerimizi bundan böyle 'kapsamlı ortaklık' olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir zirve takip mekanizması kurarak hem kararlaştırdığımız hususların hayata geçirilmesini yakın takip altına aldık hem de atacağımız yeni adımları planlamak için bir çerçeve oluşturduk" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un "S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi için teknoloji transferine başlandı" açıklamasında bulunmasının anımsatılarak buna ilişkin son gelişmenin ne olduğunun sorulması üzerine, "S-400 parça üretimi konusundaki bazı detaylar, hakkında her iki taraf Türkiye- Rusya detay açıklama yapmama üzerinde biz mutabık kaldık. Dolayısıyla da bu tür açıklamalara girmiyoruz bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir" cevabını verdi.

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Haber : Buğra OLAÇ/ANKARA,

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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