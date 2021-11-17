Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında yapıldı.

Türkiye- İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin artık ülkemizle ilişkilerinde somut adımlar atması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken yanıt

 Son Dakika | İspanya Başbakanı Sanchez: 'Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istiyoruz.

Son Dakika | İspanya Başbakanı Sanchez: "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istiyoruz.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir."

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title