Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi
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Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binasında bir araya geldi.

09.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi

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