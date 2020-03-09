Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binasında bir araya geldi.