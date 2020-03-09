Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binasında bir araya geldi.
09.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:23
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binasında bir araya geldi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle üçlü görüşme gerçekleştirdi