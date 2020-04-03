Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konyesi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
03.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA