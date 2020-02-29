Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanıyla telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

29.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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