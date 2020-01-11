CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANINI KABUL ETTİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANINI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

11.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:52
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANINI KABUL ETTİ

, (AB) Konseyi Başkanı 'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel'i kabulü Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü. Charles Michel kabulün ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Ortadoğu ve Libya'daki tansiyonu düşürebilmek için birlikte çalışabileceğini konuştuk" dedi. 

Görüntü Dökümü:

-Konvoyların görüntüsü


- İstanbul
Kaynak: DHA
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