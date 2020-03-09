- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
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Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Charles Michel, Brüksel, Güncel

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

09.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:14
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

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