CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL EDİYOR
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL EDİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul ediyor.

11.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:05
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL EDİYOR
CUMHURBAŞKANI , (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul ediyor. Erdoğan'ın Michel'i kabulü Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------Konvoyların görüntüsü


- İstanbul
Kaynak: DHA
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