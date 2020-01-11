Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

11.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı , (AB) Konseyi Başkanı 'i kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.


Saat 14.30 itibariyle başlayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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