Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Mıchel ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı. - İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA