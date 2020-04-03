Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA