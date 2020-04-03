Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
03.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:56
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: AA