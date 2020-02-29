Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

29.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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