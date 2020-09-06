Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
06.09.2020 22:08 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etmiştir. Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, AB kurumlarını ve üye ülkeleri Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda adil, tarafsız ve objektif kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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