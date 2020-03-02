Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Size 1 milyar avro göndereceğiz.

02.03.2020 23:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

Erdoğan: "Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur."

Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı 'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler