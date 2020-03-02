Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Size 1 milyar avro göndereceğiz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Erdoğan: "Size 1 milyar avro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur."
Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum."
Kaynak: AA