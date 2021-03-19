Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu ve AB Konseyi Başkanları ile görüştü
19.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans yöntemiyle görüştü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı