Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu ve AB Konseyi Başkanları ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu ve AB Konseyi Başkanları ile görüştü

19.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu ve AB Konseyi Başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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