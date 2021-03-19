CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI VE AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI VE AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

19.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:08

Gülseli KENARLI İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği(AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Gülseli KENARLI İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği(AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katıldı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Görüşme 45 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI VE AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI VE AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI VE AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI VE AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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