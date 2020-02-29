Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

29.02.2020 00:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:24

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alınarak, çözüm noktasında atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.Haber: Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,

Kaynak: DHA