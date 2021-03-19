Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB komisyonu başkanı ile görüşüyor
19.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:35
Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor.
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı