Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB komisyonu başkanı ile görüşüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB komisyonu başkanı ile görüşüyor

19.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB komisyonu başkanı ile görüşüyor

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor.

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katılıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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