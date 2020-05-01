Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Kaynak: AA