Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
01.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları, salgın sonrası dönemde atılabilecek ortak adımlar ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Kaynak: AA