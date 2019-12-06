Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

06.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı , AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

'nde 55 dakika süren kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.

Schinas'ın heyetinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.

Kaynak: AA
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