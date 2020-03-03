Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 1 milyar euro teklif etti kabul etmedim, biz o parayı da buluruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 1 milyar euro teklif etti kabul etmedim, biz o parayı da buluruz

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye 1 milyar euro teklif ettiğini ancak kendisinin bunu geri çevirdiğini söyleyen Erdoğan mültecilerin durumuna ve gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu.

03.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 00:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB 1 milyar euro teklif etti kabul etmedim, biz o parayı da buluruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ziyareti kapsamında 'ya gelen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşme sonrası basın toplantısında konuştu.


Avrupa Birliği'nin (AB) 'ye 1 milyar euro teklif ettiğini ancak kendisinin bunu geri çevirdiğini söyleyen Erdoğan mültecilerin durumuna ve gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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