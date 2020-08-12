Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
12.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Kaynak: AA