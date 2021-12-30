Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafını oyladı.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını oylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu, Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafından yana kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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