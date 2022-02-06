Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

AA, Uğur İslamoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Ö. adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Ö. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Adresi belirlenen Pınar Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İstanbul, Hakaret, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title