Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pınar Ö. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Adresi belirlenen Pınar Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.