Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vatandaşlardan Yoğun İlgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını AK Parti Genel Merkezi karşısında bulunan Başyazıcı Cami'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını AK Parti Genel Merkezi karşısında bulunan Başyazıcı Cami'nde kıldı.
Cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile birlikte bindiği makam aracı ile camiden ayrıldı.