Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ukrayna Devlet Nişanı" verildi
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ukrayna Devlet Nişanı" verildi

16.10.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:00

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından "Ukrayna Devlet Nişanı" takdim edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından "Ukrayna Devlet Nişanı" takdim edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

İki lider başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Ukrayna Devlet Nişanı verildi.

Takdimin ardından, heyetler arası görüşmenin ortak bildirileri imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında savunma sanayi projeleri kapsamında iyi niyet beyanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.

Türkiye-Ukrayna Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12. Dönem Toplantısı Protokolü de Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar ile Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Ihor Petrashko arasında imzalandı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ukrayna Devlet Nişanı' verildi
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ukrayna Devlet Nişanı' verildi
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ukrayna Devlet Nişanı' verildi
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ukrayna Devlet Nişanı' verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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