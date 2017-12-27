Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tunus'ta Devlet Nişanı Takdim Edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Tunus'ta resmi temaslarına devam ediyor. Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen ortak basın toplantısının ardından Erdoğan'a devlet nişanı takdim etti. Ardından Sibsi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verildi. - TUNUS