Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tunus'ta Devlet Nişanı Takdim Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tunus'ta Devlet Nişanı Takdim Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tunus'ta Devlet Nişanı Takdim Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Tunus'ta resmi temaslarına devam ediyor. Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen ortak basın toplantısının ardından Erdoğan'a devlet nişanı takdim etti. Ardından Sibsi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verildi. - TUNUS

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