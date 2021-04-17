Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: SAHADA aktif çalışan muhabir, kameraman ve fotomuhabirlerinin kurduğu Haberciler Platformu, gazetecilere verilen aşı önceliği için Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 128 milyar dolar açıklaması: Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur
Cumhurbaşkanlığı'ndan 128 milyar dolar açıklaması: Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur
İbrahim Kalın'ın şarkısında imzası bulunan Erkan Oğur, linçlerden sonra ilk kez konuştu
İbrahim Kalın'ın şarkısında imzası bulunan Erkan Oğur, linçlerden sonra ilk kez konuştu

SAHADA aktif çalışan muhabir, kameraman ve fotomuhabirlerinin kurduğu Haberciler Platformu, gazetecilere verilen aşı önceliği için Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Platform temsilcileri, basın kartı ve sigortası bulunmayan gazetecilerin de aşı önceliği grubuna alınmasını rica etti. Haberciler Platformu temsilcileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da dün cuma namazı sonrası çiçekle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Ne tatlı bir sürpriz ya. Çok teşekkür ediyoruz. Tabi bizde bunun karşılığını vermemiz lazım. Biz onu hallederiz" dedi.

Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ
Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ
Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ
Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Bülent Uygun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 14:01:59. #1.16#

title