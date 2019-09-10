Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için giden time mühimmat veren eski asker yakalandı

10.09.2019 09:42

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö, Eskişehir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden ihraç edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 Nolu Cephaneliğinden, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelinin Eskişehir'de olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlı, İzmir'e getirilecek.

Bu arada, eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden 15 gün önce cephanelikte görevlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA