Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davası

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına 27 Eylül'e kadar ara verildi, bütün tutuklu sanıkların da tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmada bazı sanıkların avukatları esas hakkındaki savunmalarını sundu.



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, oturuma verilen aranın ardından mahkeme heyetinin ara kararını açıkladı.



Baştoğ, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlenen sanıklar SAT üyesi eski yüzbaşı Haldun Gülmez ve eski üsteğmen Ali Sarıbey'in avukatlarının talebi üzerine "ByLock" iletişim kayıtlarının tespitine, bunun dışındaki tevsi tahkikat taleplerinin reddine karar verildiğini ifade etti.



Sanıklar Gülmez ve Sarıbey'in "ByLock" kayıtlarıyla ilgili bir sonraki ilk celsede ek savunmalarının alınmasının kararlaştırıldığını dile getiren Baştoğ, henüz esas hakkında savunmaları alınmayan sanıklar helikopter pilotu eski albay Murat Dağlı ve SAT üyesi eski yüzbaşı Özay Cödel'in baro tarafından atanan avukatına gelecek celseye kadar süre tanınmasına hükmedildiğini söyledi.



Tutuklu sanıkların tümünün tutukluluk hallerinin devamının kararlaştırıldığını bildiren Baştoğ, duruşmaya 27 Eylül 2017'ye kadar ara verildiklerini kaydetti.