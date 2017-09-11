Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davası

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına yarına kadar ara verildi.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın beşinci duruşmasının beşinci oturumunda, tutuklu sanıklardan helikopter pilotu eski albay Zeki Göçmen'e esas hakkındaki savunması için söz verildi.



Marmaris'e giden suikast girişimi sanıklarını taşıyan üç helikopterden birini kullanan Göçmen, tutuklu sanıklardan dönemin Kara Havacılık Komutan Vekili eski tuğgeneral Ünsal Coşkun'un darbe girişimi gecesi helikopterle uçmasını istediğini söyledi.



Cuma günü uçuş olmasının nadir görülen bir durum olduğunu söyleyen Göçmen, uçuş sırasında kendi ekibindekilere telefonlarını kapatmaları emrini verdiğini kabul etti. Göçmen, her VIP uçuşta bu emri verdiğini öne sürdü.



Duruşmadaki savunmalarında "Darbe yapacak olsaydık silahlarımızı yanımıza alırdık." diyen sanık helikopter personellerini eleştiren Göçmen, "İyi halt etmişler. Bu ifadeyi verenleri kınıyorum. Alay komutanıyken uçuşlarda silahların alınması emrini vermiştim." dedi.



Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden Marmaris'e hareket etmeden önce "Yarın ya kahraman olacağız ya da vatan haini." dediği yönündeki tanık ifadelerini reddeden Göçmen, "Böyle bir ifade kullanmadım. Çıktığımız görevin ne olduğunu ve ülkede bir kalkışma yaşandığını bilmiyordum. Çiğli'ye dönünce yanlış bir işe bulaştırıldığımı anladım. Sizin hükmünüz ne olursa olsun benim vicdanım rahat." ifadelerini kullandı.



Göçmen, sıkıyönetim emrinden, uçuş yasağından, kalkışma girişiminden ve Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olmasından kendisine hiç kimsenin bahsetmediğini savundu.



Helikopterlerin bütün hareket planının emniyetle personeli bir noktadan bir noktaya götürmek olduğunu belirten Göçmen, "Personeli himaye görevimiz yoktu. Ben, Çiğli'deki personelle daha önce hiç bir araya gelmedim. Daha önce hiçbiriyle telefon irtibatım dahi olmadı. Görevde ise biriyle telefon irtibatımın olması için Gökhan Şahin Sönmezateş'in helikopterde kalmasını ben talep ettim. Sönmezateş de bu nedenle helikopterde kaldı." diye konuştu.



Cumhurbaşkanına suikast beyanıyla ilk defa 18 Ağustos 2016'da Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesinde karşılaştığını iddia eden Göçmen, beyanı duyduğunda şoke olduğunu savundu.



Duruşmaya yarına kadar ara verildi.