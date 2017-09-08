Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davası

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına yarına kadar ara verildi.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın duruşmasında, tüm gün savunma yapan tutuklu sanıklardan Özel Kuvvetler üyesi eski Binbaşı Şükrü Seymen, FETÖ üyesi olduğunu reddetti.



Duruşmaya, Seymen'in savunmasına kaldığı yerden devam edilmek üzere yarına kadar ara verildi.