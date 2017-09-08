Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davası

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin ikisi firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın beşinci duruşmasının üçüncü oturumunun öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklardan eski Özel Kuvvetler üyesi binbaşı Şükrü Seymen esas hakkında savunma yaptı.



Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinden Mehmet Çetin'i şehit ettiği suçlamasını reddeden Seymen, Çetin'in başkası tarafından sırtından tabancayla vurulduğunu öne sürdü.



Saldırının ardından kaçmak için araziye çıktıklarında "Bir adam vurmak zorunda kaldım." dediğini kabul eden Seymen, bunu Çetin için değil, olayda yaralanan başka bir polis memuru için söylediğini iddia etti.



Seymen, "Ortada bir suç varsa 40 yaşındaki bir adam olarak ağlayıp sızlayacak değilim. Devletin, şeriatın kestiği parmak acımaz, cezam neyse çekerim, yalan söyleyecek halim yok." ifadelerini kullandı.



Otopsi raporlarının sağlıklı olmadığını öne süren Seymen, Çetin'in sağ bacağında bulunan ve kendisinin silahından çıktığı belirlenen mermi çekirdeğinin açık yaranın içine sonradan konulmuş olabileceğini iddia etti.



Polis Necip Cengiz Eker'i de kendilerinin şehit etmediğini, ölüm saatinin yanlış yazıldığını, o saatte orada olmadıklarını söyleyince düzeltildiğini ileri süren sanık Seymen, "Bir daha darbe yapıp tutuklanırsam çok farklı davranacağım. Bu espriyi basın alıp manşet yapmasın." dedi.



Bunun üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Adli tıp uzmanı ile balistik uzamanının bakış açısı farklı olabilir. Bu, balistik uzmanının daha iyi bilebileceği bir konu." açıklamasında bulundu.



Duruşmaya sanık Seymen'in esas hakkındaki savunmasıyla devam ediliyor.