Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davası Devam Ediyor

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına yarına kadar ara verildi.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklardan Özel Kuvvetler ekibinden eski Yüzbaşı İsmail Yiğit'e söz verildi.



FETÖ üyeliğini kabul etmeyen Yiğit, "İddianamede söylendiği gibi FETÖ'cülerin yaptıklarının tersine şeyler yaptım. FETÖ'cülükle suçlanmaktan dolayı ne Allah'tan ne de milletimden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.



Yiğit'in ardından sanıklardan Özel Kuvvetler ekibinden eski Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, esas hakkındaki savunmasını yaptı.



Sanığın, "Basında sürekli aleyhlerinde haberlerin yer aldığını" belirtmesi üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Basında çıkan haberlere müdahale edemeyiz. Bizim de aleyhimize haberler çıkıyor. Dün akşam aleyhimde çıkan bir haberle ilgili şikayet dilekçesi yazdım. Siz de bunu yapabilirsiniz." diye konuştu.



Gözübüyük, helikopterden inip yürümeye başladıkları sırada bir vatandaşın Cumhurbaşkanının kaldığı otelin yerini gösterdiğini söyledi.



Kendilerini savunmak için polislere "baskı ateşi" yaptıklarını öne süren Gözübüyük, "Hiçbir polisi darbetmedim, hakaret etmedim. Polislere bize ateş etme emrini verenlerin de sorgulanması gerekiyor. Örgüt bağlantım yok, kurulan komplo sonucu buradayım. Emir komuta içerisinde hareket ettiğimiz için yargılanıyoruz." iddialarında bulundu.



Sanık avukatlarının duruşmaya katılmaması nedeniyle başka sanıkların esas hakkında savunmaları alınamadı.



Duruşmalara mazeret bildirmeden katılmayan avukatları daha önce uyardıklarını hatırlatan Mahkeme Başkanı Baştoğ, avukatların ihtar edilmeleriyle ilgili ikinci aşamaya geçeceklerini kaydetti.



Sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş'in avukatı Nevra Hükkamoğlu'nun duruşmanın sabahki kısmında hazır bulunmasına rağmen öğleden sonra duruşmaya gelmediğini ifade eden Baştoğ, avukatın tapudaki işlerine ilgi göstererek ve mahkemeden izin almaksızın mazeret dilekçesi bırakmak suretiyle duruşmadan ayrıldığını vurguladı.



Davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, yapılan ihtara rağmen mazeret bildirmeden duruşmalara katılmayan sanık avukatları hakkında suç duyusunda bulunulmasını istedi.



Başkan Baştoğ, bu talep üzerine alınan kararla ilgili şunları bildirdi:



"Daha önce duruşmaya katılmadıkları için kendilerine ihtarlı davetiye gönderilen avukatlara davetiyelerin bir kısmının tebliğ edilmemiş olması göz önünde bulundurularak suç duyurusu konusunun daha sonra değerlendirilmesine karar verildi. Sanık Gökhan Şahin Sönmezateş'in avukatı Nevra Hükkamoğlu'nun, mazeretinin reddine, duruşmaları takip etmesi, aksi taktirde hakkında görevi ihmal suçundan ihbarda bulunulması, yerine barodan müdafi atanacağı konusunda ihtarda bulunulması kararlaştırıldı."



Duruşmaya yarın devam edilecek.