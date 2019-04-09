Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Singapur, Moritanya ile Kenya Büyükelçilerinden Güven Mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Singapur, Moritanya ile Kenya Büyükelçilerinden Güven Mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki güven mektubu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Singapur, Moritanya ile Kenya Büyükelçilerinden Güven Mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve  Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki güven mektubu takdim etti. 

Görüntü dökümü

-Güven mektubu takdimlerinden genel ve detaylar ü

ANKARA

Kaynak: DHA
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