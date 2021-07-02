Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli -Aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti -Çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki ziyaretlerinin ardından helikopter pistine giderken aracından inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

-Aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

-Çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki ziyaretlerinin ardından helikopter pistine giderken aracından inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çocuklara hediyeler verdi. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.

Bir dizi programa katılmak ve ziyarette bulunmak için öğlen saatlerinde Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da gerçekleşen AK Parti Sakarya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından, bir vatandaşı evinde ziyaret etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'dan ayrılmak için Sapanca ilçesindeki bir futbol sahasına giderken, aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirileriyle yarıştı.

Çocuklar, "Tayyip dede" diyerek seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, çocuklara ise hediyeler dağıttı. Çocuklar ise karşılarında gördükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Tayyip dede" diyerek seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra, helikopter ile Sakarya'dan ayrıldı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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