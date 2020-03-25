Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti - Haberler
Cumhurbaşkanı, Konya, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti

Konya'da, çocuk yaşlarda geçirdiği kazada vücudunun yüzde 70'i yanan 28 yaşındaki Gökhan Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçirdiği yaklaşık 50 ameliyatın ardından yeniden yaşama sevinci kazandı.

25.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti

Konya'da, çocuk yaşlarda geçirdiği kazada vücudunun yüzde 70'i yanan 28 yaşındaki Gökhan Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçirdiği yaklaşık 50 ameliyatın ardından yeniden yaşama sevinci kazandı.

Baran, 10 yaşındayken elektrik akımına kapılarak konuşma yeteneğini kaybetti. Vücudundaki tahribat dolayısıyla okulu bırakmak zorunda kalan Baran, sokağa çıkmaktan utandı ve eve kapandı.

Vücudunun yüzde 70'i yandıktan sonra maddi imkansızlık nedeniyle yüzeysel bir tedavi gören Baran'ın umudu, 2004 yılında bir programa katılmak üzere Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz almasıyla yeşerdi.

Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılında yaşadığı kazanın ardından 2 yıl evden çıkamadığını söyledi.

Bir çocuk için oldukça zorlu süreçlerden geçtiğini anlatan Baran, 2 sene boyunca arkadaşlarıyla oynayamadığını ve okula devam edemediğini belirtti.

Bu süreçte adeta hayata küstüğünü dile getiren Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatın kötü yönlerini öğrenmiştim. Dışarıdaki çocukların benden farklı olduğunu gördükçe, 'bunun bir çaresi yok mu, bir tedavisi yok mu' diye sorgulamakla geçiyordu günlerim. 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, Konya'ya bir okul açılışına geldiğinde, ilk Emine Erdoğan Hanımefendi beni gördü. Allah'ın yardımı oldu, ilahi bir güç yardım etti o gün bana. Çocuk olduğum, Sayın Cumhurbaşkanımız da biraz uzun boylu olduğu için bacağından tuttum, 'bana bakın, bana bakın' diye seslendim. Kendisi de sağ olsun hemen eğildi, 'Ne oldu, ne istiyorsun?' diye sordu. Ben de 'Efendim beni tedavi ettirin. Ben böyle bir kaza geçirdim. Ailem tedavi yaptıramıyor.' dedim. Kulağıma eğildi, 'Hepsini halledeceğiz. Sen hiç kafanı yorma. Geçecek inşallah.' dedi. Eve gidip aileme söylediğimde hemen sonuç alacağımıza inanmadılar. Daha bir saat olmadan kapımız çalındı. Cumhurbaşkanımızın danışmanları, korumaları kapıdaydı. Bu şekilde tedavi sürecim başlamış oldu."

"16 yıldır tedavimi takip ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tedavisiyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Baran, Cumhurbaşkanının, bütün tedavisini üstlendiğini, onun talimatıyla Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yattığını ve 50'ye yakın ameliyat geçirdiğini anlattı.

Baran, "Bunlar çok zor, uzun saatler süren ama bir o kadar da gerekli olan ameliyatlardı. O dönemde çene kaslarım yandığı için konuşamıyordum, gözlerim kapanmıyordu, kollarımı kullanamıyordum, boynum yapışıktı. Fazlalık gibi, sürüngen gibi yaşıyordum. Şimdi çok şükür iyiyim. Cumhurbaşkanımız 16 yıldır beni takip ediyor. Cumhurbaşkanımızı 'manevi baba' olarak görüyorum. Onunla gülen, onunla ağlayan, onunla hüzünlenen bir evladıyım. Cumhurbaşkanımız her Konya'ya geldiğinde durumumu soruyor, beni unutmuyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Sadece ülkenin değil ayrı ayrı vatandaşların da sıkıntılarını düşünüyor. Dualarımda, kalbimde sürekli o var." ifadelerini kullandı.

En büyük hayali Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etmek

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla KOSKİ Genel Müdürlüğünde işe başladığını, sonrasında evlendiğini ve iki çocuk sahibi olduğunu belirterek, bu iyi niyet ve sahip çıkma sonucu hayata tutunabildiğini dile getirdi.

Yaşama sıkı sıkı tutunmaya devam edeceğini söyleyen Baran, şunları kaydetti:

"İnsanın başına ne gelirse gelsin, hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmemek lazım. Allah mutlaka bir kapı açıyor. Her insanın bir hikayesi var. Benim hikayem de bu. Hiç umudumu kaybetmedim. Zaten umudumu kaybetseydim, kendimi de kaybedeceğimi çok iyi biliyordum. Bir rüya gördüm. Cumhurbaşkanımızla Külliye'de görüşüyorduk. Şimdi tek hayalim Cumhurbaşkanımızı milletin evinde, Külliye'de ziyaret edip ona sarılıp teşekkür etmek."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van'da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında kavga çıktı: 3 ölü, 8 yaralı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mustafa Destici İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilek Yaman Basketbolcu Muhterem Nur Seren Serengil
Spor Falcao Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk İran Açıklama Beşiktaş
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesini duyurduğu gün hayatı değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:04:52. #1.15#
title