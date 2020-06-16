Cumhurbaşkanı Erdoğan'a portresini armağan etmek istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a portresini armağan etmek istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a portresini armağan etmek istiyor Hiçbir eğitim almadan çizdiği portreleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hediye etmek istiyor İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Ayşe Derya Kalaklı (48), 4 aylık çalışma sonucu çizdiği Cumhurbaşkanı...

16.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a portresini armağan etmek istiyor

Hiçbir eğitim almadan çizdiği portreleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hediye etmek istiyor

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Ayşe Derya Kalaklı (48), 4 aylık çalışma sonucu çizdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın portre tablosunu, kendilerine hediye etmek istediğini söyledi.

Çocukluğundan beri resim sanatına ilgili olan, hiçbir eğitim almadan sadece kendi kendisini eğiterek 2006 yılından beri resim yaptığını söyleyen Ayşe Derya Kalaklı, kendi evinde yaptığı tablolar ile dikkat çekti. Yaklaşık 2 yıl önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın tablosunu yapan Kalaklı, açmayı düşündüğü sergi için maddi imkanı yetmeyince, çizdiği tabloları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi. Ayşe Derya Kalaklı, önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile bireylerinin resimlerini yapmak istediğini ve bir gün sergi açabilirse onları sergilemek istediğini söyledi. Kalaklı, sergiden elde edeceği gelirin büyük kısmını da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlamak istediğini dile getirdi.

"Herhangi bir eğitim almadım"

Ayşe Derya Kalaklı'nın çizdiği tablolar, profesyonel ressamların çalışmalarını aratmıyor. Resim sanatına çocukluk yaşlarından beri ilgi duyduğunu söyleyen Kalaklı, bu yönde hiçbir eğitim almadığının da altını çizdi. Çizdiği tabloları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek isteyen Kalaklı, hediyeleri kabul edilirse çok sevineceğini de aktardı. Kalaklı, "Resim sanatıyla çocukluğumdan beri ilgileniyorum. Özel bir yeteneğim olduğunu söylüyorlardı. 2006 yılında kardeşimin teşvikiyle resim yapmaya başladım. Oryantalist ressamların çalışmalarını kopyalayarak çalışmalarıma başladım. Herhangi bir resim eğitimi almadım, kendimi yetiştirdim. Cumhurbaşkanımız ve eşinin tablolarını yaptım. Bundan da büyük onur duydum. Eğer hediye olarak kabul ederlerse çok memnun olurum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza olan hayranlığım bir kat daha arttı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve takdir ettiğini belirten Kalaklı, korona virüs ile mücadeledeki üstün başarısından dolayı hayranlığının bir kat daha arttığını ifade etti. Bu konuda minnettarlığının ifadesi olarak 4 ay boyunca emek vererek çizdiği tabloları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyleyen Kalaklı, "Korona virüsle mücadeledeki üstün mücadelesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza olan hayranlığım bir kat daha arttı. Bu konuda da minnettarlığımın ifadesi olarak bu tabloları kendisine hediye etmek istiyorum. Tabloları bitirmek toplamda 4 ayımı aldı. Cumhurbaşkanımız çok takdir edilesi, örnek alınacak bir insan ve büyük bir devlet adamı. O yüzden kendilerini çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergiden elde ettiği gelirleri TSK'ya bağışlayacak

Hayalinin bir sergi açmak olduğunu dile getiren ressam Kalaklı, "Eğer uygun görürlerse önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin resimlerini yapmak isterim. İlk önce kendisine tablolarımı sunmak, daha sonra da ailesinin resimlerini çalışmak istiyorum. Ben sergi açmayı düşünmüştüm ve Cumhurbaşkanımızın resmini de orada sergileyecektim. Fakat çok yüksek meblağlar istendiği için sergi açamadım. Olur da bir gün sergi açabilirsem, orada da Cumhurbaşkanımız ve eşinin resimlerini sergileyeceğim. Elde ettiğim gelirlerin büyük kısmını da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayacağım. Böylece devletime ve milletime de katkım olacak diye düşünüyorum" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a portresini armağan etmek istiyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Haber
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Haber
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Seda Sayan Kenan Doğulu Türkan Şoray
Spor Ali Koç Ozan Tufan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Bingöl Galatasaray
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a portresini armağan etmek istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:32:08. #1.15#
title